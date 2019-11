Lazio, gol nelle competizioni Uefa: Immobile aggancia Chinaglia

Lazio-Celtic non è terminata come ci si aspettava. Il gol di Ciro Immobile non è stato sufficiente a regalare i tre punti ai biancocelesti, che si sono fatti rimontare dagli avversari. La rete del bomber di Torre Annunziata, pero, non è stata totalmente vana. Quella siglata ieri sera all’Olimpico è stata l’undicesima marcatura europea per l’attaccante, che ha raggiunto la quarta posizione nella classifica che prende in considerazione i giocatori della Lazio in competizioni Uefa. L’ex Torino ha agganciato Chinaglia e Kozak, ad una sola lunghezza di distanza dal podio, occupato, rispettivamente, da Rocchi, Nedved e Simone Inzaghi. Di seguito, la classifica completa:

Simone Inzaghi: 20;

Pavel Nedved: 12;

Giorgio Chinaglia: 11;

Libor Kozak: 11;

Ciro Immobile: 11;

Pierluigi Casiraghi: 10;

Claudio Lopez: 9;

Sergio Floccari: 8;

Marcelo Salas: 8.

