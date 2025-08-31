Lazio, i convocati di Sarri per il Verona: la decisione su Vecino

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro l`Hellas Verona (ore 20:45).

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.