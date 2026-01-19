Lazio, i numeri di Dia col Senegal in Coppa d'Africa

19.01.2026 12:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, i numeri di Dia col Senegal in Coppa d'Africa

Nella finale di Rabat il Senegal si è imposto per 1-0 sul Marocco, trionfando per la seconda volta  nella sua storia in Coppa d'Africa. A laurearsi campione è stato anche Boulaye Dia che, nonostante il pochissimo spazio trovato tra le fila della sua nazionale, ha conquistato la sua seconda competizione continentale in carriera dopo quella vinta nel 2021. Di seguito i numeri del centravanti della Lazio nel torneo.

I NUMERI DI DIA IN COPPA D'AFRICA

1 presenza (da subentrato)

37 minuti giocati;

0 gol; 

0 assist; 

