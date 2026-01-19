Lazio, i numeri di Dia col Senegal in Coppa d'Africa
19.01.2026 12:00 di Christian Gugliotta
Nella finale di Rabat il Senegal si è imposto per 1-0 sul Marocco, trionfando per la seconda volta nella sua storia in Coppa d'Africa. A laurearsi campione è stato anche Boulaye Dia che, nonostante il pochissimo spazio trovato tra le fila della sua nazionale, ha conquistato la sua seconda competizione continentale in carriera dopo quella vinta nel 2021. Di seguito i numeri del centravanti della Lazio nel torneo.
I NUMERI DI DIA IN COPPA D'AFRICA
1 presenza (da subentrato)
37 minuti giocati;
0 gol;
0 assist;
