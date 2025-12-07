Lazio, Immobile è una leggenda: le parole di Isaksen a Dazn
Gustav Isaksen ha presentato ai microfoni di Dazn la sfida contro il Bologna del suo ex capitano Ciro Immobile.
Mancano pochi minuti a Lazio - Bologna, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. All'Olimpico Sarri sfiderà Italiano in quella che sarà una sfida fondamentale per la corsa all'Europa.
Intervenuto ai microfoni di Dazn, X ha presentato così il match. Ecco di seguito le sue parole:
“Abbiamo una grande voglia, siamo in un buon momento ma abbiamo perso l’ultima contro il Milan. C’è fame, l’anno scorso abbiamo perso 5-0, oggi è fondamentale".
"Immobile? È ancora un capitano per noi, quando sono arrivato mi ha aiutato molto, un grande uomo e la più gande leggenda nella storia della Lazio”.
