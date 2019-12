Lazio, Inzaghi in doppia cifra per trofei vinti in biancoceleste: è il primo nella storia del club

Un altro trofeo prende la strada per Roma, un'altra coppa alzata al cielo dalla Lazio. Contro la Juventus di Sarri, i biancocelesti si sono imposti per 3 a 1 e hanno festeggiato al triplice fischio la Supercoppa italiana. Emozioni immense, anche per Simone Inzaghi. L'allenatore del club capitolino continua a collezionare record. Stasera ne ha raggiunto un altro: è il primo tesserato nella storia dellla Lazio ad essere andato in doppia cifra per trofei vinti, considerando la doppia carriera in biancoceleste da giocatore prima e da allenatore poi. Sono 10 in totale, 7 con gli scarpini e 3 con le redini della panchina. Per quanto riguarda la percentuale di vittorie in relazione alle finali disputate, come riporta Lazio Page, Eriksson ora è più vicino. Il mister piacentino ha giocato ben 4 finali sulla panchina della Lazio, vincendone 3 (75%). L'ex allenatore scudettato, invece, ne ha affrontate 7 vincendone 6 (86%). Al terzo gradino del podio c'è Petkovic, con una vittoria nelle due finali giocate.

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE