Lazio, Isaksen a Sky: "Daremo tutto in campo per i tifosi"
07.12.2025 17:34 di Andrea Castellano
Nel pre partita di Lazio - Bologna, Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole.
"È una partita molto importante oggi, giochiamo contro una squadra che più avanti a noi in classifica. Anche il Bologna ha giocato giovedì, abbiamo recuperato e siamo pronti a scendere in campo davanti ai nostri tifosi".
"Daremo tutto. Sarà una gara aperta, dobbiamo sfruttare gli spazi che ci apriranno, loro giocano uomo contro uomo. L'anno scorso abbiamo perso e vinto contro di loro, sarà divertente per i tifosi. Speriamo di vincere".
