Lazio, Isaksen: "La testa non era bloccata, ma ho avuto qualche problema a..."

© foto di www.imagephotoagency.it

La crescita esponenziale di Gustav Isaksen è sotto gli occhi di tutti. Quattro gol in campionato ed è il giocatore che ha tirato di più in porta dei biancoclesti da gennaio. In conferenza stampa gli è stato chiesto cosa lo bloccasse a livello di testa prima che sbocciasse. Questa la sua risposta:

"La testa non era bloccata, ma ovviamente avevo qualche problema a crescere di prestazione. Sapevo di poter fare di più e il mister mi ha aiutato sotto questo aspetto. Mi sento meglio, ma so di poter aiutare molto di più, essere più decisivo con gol e assist. La partita di domani ha una grande importanza, è bellissimo giocare partite così, anche la squadra lo sa. Siamo molto felici e pronti per domani".

