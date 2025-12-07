Lazio, l'Olimpico ricorda Mihajlovic: l'emozione della famiglia
Un pre gara ricco di emozioni quello andata in scena all’Olimpico prima della gara tra Lazio e Bologna. Non solo il tributo a Ciro Immobile, che torna per la prima volta da ex, ma anche un’iniziativa importantissima promossa da ADMO Lazio - Associazione Donatori Midollo Osseo presente con vari stand informativi e nel ricordo di Sinisa Mihajlović.
Poco prima del match la moglie Arianna e i figli Dusan, Nicholas e Viktorija sono scesi in campo proprio con lo striscione dell’ADMO mentre tutto lo stadio ricordava Sinisa. Impossibile trattenere l’emozione per la famiglia di Sinisa e anche per i 40.000 dell’Olimpico.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.