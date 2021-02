Lazio, l'omaggio dello speaker Celletti: "Alla mia squadra del cuore, per cui amo e soffro..." - VIDEO

La Lazio è chiamata a rialzare la testa dopo la brutta sconfitta subita contro il Bayern e potrà farlo già da sabato in vista della gara contro il Bologna. Nonostante la sconfitta i laziali si sono stretti intorno alla squadra e al gruppo e lo speaker ufficiale della società, Riccardo Celletti, ha voluto omaggiare i colori biancocelesti suonando l'inno "Vola Lazio Vola" in versione acustica: "Questo è un piccolo omaggio alla Mia squadre del cuore, quella per cui tifo amo e soffro... Vola Lazio Vola in versione Acustica".

