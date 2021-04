Lazio, la volata per la Champions: Olimpico arma in più

La Lazio ha un'arma in più nella rincorsa alla Champions League. È lo Stadio Olimpico ed è proprio da lì che passeranno le fortune dei biancocelesti. Se il Collegio di Garanzia del Coni confermerà la disputa di Lazio - Torino, saranno 4 le partite da giocare nell'impianto romano (tre più il derby di ritorno) e soltanto 2 le vere trasferte (8 maggio a Firenze, 23 maggio a Reggio Emilia).

RECORD - Contro il Milan la Lazio ha portato a casa la decima vittoria consecutiva in casa. Eguagliate le serie del 1937 e del 1974, anche se per la prima volta il filotto è arrivato nella stessa stagione. L'obiettivo dichiarato è allungare contro il Genoa, per continuare la rincorsa a un posto Champions. Prima delle 10 vittorie la squadra di Inzaghi aveva collezionato 3 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria tra le mura amiche e l'obiettivo è tenere altissima la tensione ed evitare di perdere punti preziosi per la classifica.

