Lazio, niente cartellini contro il Verona: da quanto non accadeva

Lazio - Verona ha risposto a Lazio - Monza non solo per la vittoria ritrovata in casa. Per la prima volta da quel 5-1 dello scorso febbraio, infatti, i biancocelesti hanno chiuso una partita senza ricevere cartellini. L'arbitro Crezzini, infatti, durante i novanta minuti non ha estratto nessun giallo (e nemmeno un rosso) né per la squadra di Sarri e né per quella di Zanetti. È stato uno degli aspetti più problematici della stagione passata, che ha visto in particolare Rovella e Zaccagni come i giocatori più ammoniti della Serie A.

