Lazio, Nuno Tavares convocato dal Portogallo: prende il posto di Dalot
Per un terzino che rientra ce n'è uno che riparte. Sarri ritrova Marusic ma perde Nuno Tavares, convocato dal ct del Portogallo Roberto Martinez al posto di Diogo Dalot, escluso per un problema muscolare. Come si legge nel comunicato della federazione, il terzino della Lazio è già partito verso il ritiro della sua Nazionale, che giocherà sabato contro l'Armenia e martedì contro l'Ungheria.
Pubblicato il 4/9