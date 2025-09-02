Lazio, Nuno Tavares nella top 10 dei portoghesi all'estero: i dati
Cambia la classifica dei migliori portoghesi all'estero. Dopo le ultime gare giocate prima della sosta per le nazionali, Joao Felix all'Al Nassr e Joao Neves al PSG sono saliti al primo posto a pari merito, secondo quanto riportato da Sofascore. Nell'elenco ci è finito anche Nuno Tavares della Lazio, che si trova sesto con 7.9 dietro Flavio Nazinho del Clercle Brugge, Joao Cancelo dell'Al Hilal e Bruno Fernandes del Manchester United. Chiudono la lista poi Tiago Gabriel del Lecce, Anthony Lopes del Nantes, Felix Correia del Lille e Diogo Dalot del Manchester United.
