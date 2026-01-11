Lazio, ospite speciale a Verona: Boksic fa visita alla squadra - FOTO
11.01.2026 15:00 di Christian Gugliotta
A poche ore dal match del Bentegodi contro il Verona, la Lazio ha ricevuto una visita speciale. Nell'hotel in cui si trova la squadra di Sarri si è presentato Alen Boksic, ex attaccante che ha vestito il biancoceleste dal 1993 al 1996 e poi di nuovo dal 1997 al 2000.
Con una storia apparsa sul proprio profilo Instagram, la Lazio ha immortalato l'incontro del croato con Niccolò Rovella, pubblicando uno scatto in cui i due hanno posato insieme.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.