Lazio, parla lo scout Acri: "Proposi Verratti ai biancocelesti..."

Si sa, il calciomercato spesso ha dei retroscena incredibili che altrettanto spesso vengono rivelati solo moltissimi anni dopo. Marco Verratti poteva essere un calciatore biancoceleste? A quanto pare si e a confermarlo ci sono le parole Guglielmo Acri, ex capo scouting del Pescara squadra in cui militava proprio l'attuale calciatore del Psg. Bisogna però fare un passo indietro al 2008/2009 quando Verratti aveva appena 16 anni "Giochicchiava in Serie C col Pescara. Oberto Petricca, all'epoca consulente legale della famiglia Verratti, mi parlò di questo ragazzo: ai tempi io ero alla Lazio per occuparmi delle dismissioni, presi informazioni su questo Verratti e ne parlai con il club. Si parlava di circa 200mila euro. Una vera e propria opportunità perché il Pescara era a rischio fallimento e aveva bisogno di incassare. La Lazio mandò qualcuno a vederlo ma alla fine decise di non prenderlo, perché quei 200mila euro rappresentavano un investimento troppo importante per un sedicenne, all'epoca ancora centrocampista offensivo/trequartista", queste le sue parole ai microfoni di Calciomercato.com.

