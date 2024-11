Lazio, Pedro a LSC: "Il gol è un regalo. Questa è una vittoria pesantissima"

Nel post partita di Lazio - Porto, il solito Pedro in grande forma, autore del gol della vittoria, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la bella prestazione di squadra:

"Un'altra notte speciale per squadra, per i tifosi, è stata una bella prestazione. L'avversario era difficile, una squadra fisica, che gioca bene con la palla. Per noi è stato difficile vincere, ma con questo carattere e mentalità abbiamo trovato la vittoria. Abbiamo cercato sempre la vittoria, il Porto è una delle squadre che può vincere l'Europa. Sapevamo che loro venivano a fare una bella partita ma abbiamo preso gol, abbiamo continuato a creare occasioni, e combattuto. Il gol è un regalo e la vittoria è pesantissima per noi. L'unico segreto è lavorare, stare bene in squdra, stare con la testa giusta per competere fino alla fine. Questo è il mio lavoro, penso di stare al massimo, l'importante è stare in una dinamica positiva per me e per la squadra".