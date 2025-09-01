Lazio, Provstgaard ottimo ma non per tutti: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Pulito, ordinato, preciso e puntuale, al punto che la sua prestazione rischia di passare inosservata, in realtà Oliver Provstgaard contro l'Hellas Verona non ha fatto altro che confermarsi come un centrale di grande affidabilità e di grande maturità. Sarri in conferenza stampa ha detto che ha tutte le possibilità di diventare un buon difensore e di poter farsi strada in Premier League e lui pian piano si vuole costruire un futuro roseo, partendo proprio dalla Lazio. Il passo fatto contro il Verona è stato importante, anche se passato in sordina nascosto dietro un attacco straripante e una perfezione quasi invisibile. Di seguito le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Provstgaard 6,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Provstgaard 7;

IL MESSAGGERO - Provstgaard 7;

IL TEMPO - Provstgaard 7,5;

CORRIERE DELLA SERA - Provstgaard 6;

L'ARENA - Provstgaard 6;

IL RESTO DEL CARLINO - Provstgaard 6;

LA STAMPA - Provstgaard 6;

REPUBBLICA - Provstgaard 6,5.

