Lazio, Rossi: "Inzaghi ha vissuto in spogliatoi importanti, sa come gestire un gruppo"

Solo l'emergenza coronavirus ha fermato il cammino della Lazio. La Serie A è stata sospesa, almeno fino al 3 aprile, con i biancocelesti lì. A un punto dal primo posto. Ne ha parlato un grande ex tecnico del club come Delio Rossi, ai microfoni di calciotoday.it: "Quella dei biancocelesti è stata una crescita normale all'interno di un lungo percorso, e devo dare atto alla società: ogni anno non vende nessuno e magari acquista un elemento funzionale, tenendo ovviamente lo stesso allenatore. Simone Inzaghi l’ho avuto come giocatore, è figlio dell’ambiente biancoceleste, avevo capito che potesse diventare un bravo tecnico. Lui peraltro ha vissuto in spogliatoi importanti e ha visto come si gestisce un gruppo. Comunque, per la corsa allo Scudetto credo che la Juventus resti favorita. Se il torneo dovesse riprendere, io non cambierei le regole, altrimenti sarebbe falsato. Punterei a portarlo al termine, rinviando gli Europei".

