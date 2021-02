Lazio - Sampdoria, il doppio ex Bazzani: "Vedo i biancocelesti favoriti"

Lazio e Sampdoria si ritroveranno domani all'Olimpico nel match in programma alle 15:00. Il doppio ex Fabio Bazzani ha presentato la gara nel match program pubblicato sul sito ufficiale biancoceleste: "La rabbia e la voglia di riscatto dopo la partita di Milano possono essere un fattore importante per la Lazio che vedo leggermente favorita in questa partita".

PASSATO - "Alla Lazio sono rimasto solo sei mesi ma nonostante questo ho uno splendido ricordo di quel periodo: il ricordo più bello è la gara contro l'Atalanta dove eravamo sotto di un gol ed io siglai quello del pareggio sotto la Nord e poi Liverani al 90° segnò il gol vittoria".

IMMOBILE - "Lo considero, oltre che un grande finalizzatore, l'attaccante più forte del nostro campionato per attacco alla profondità e e capacità di fare movimenti senza palla".

