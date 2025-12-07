Lazio, senti Morabito: "Al Napoli consiglio Guendouzi"
In collegamento a Radio CRC ha parlato l'agente Vincenzo Morabito, che si è espresso sul mercato del Napoli. In particolare ha fatto il nome di un giocatore della Lazio...
07.12.2025 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a Radio CRC ha parlato l'agente Vincenzo Morabito, che si è espresso sul mercato del Napoli. In particolare ha fatto il nome di un giocatore della Lazio, che secondo lui sarebbe perfetto per Conte: si tratta di Guendouzi.
Di seguito le sue parole: "Non so se il Napoli voglia veramente Koibe Mainoo, ma se lo vuole veramente il club azzurro deve fare tutta una serie di considerazioni".
"Mainoo è un giocatore giovane che deve maturare, se arriva al Napoli non è pronto per giocare da titolare. Contrariamente a Guendouzi che verrebbe di corsa e che sarebbe l’uomo giusto per Antonio Conte".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.