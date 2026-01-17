Lazio, Vecino non al meglio: è in dubbio per il Como. Le ultime
17.01.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ancora problemi per la Lazio. Vecino non è al meglio: come riportato da Radio Laziale, non si è allenato negli ultimi giorni (comrpeso oggi) ed è a rischio per la gara contro il Como. Già giovedì non aveva partecipato alle prove tattiche, saltando poi le successive due sedute. Sarà valutato alla rifinitura di domenica pomeriggio dove si capirà la sua disponibilità per lunedì.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.