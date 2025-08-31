Lazio - Verona, lo splendido gesto tecnico di Castellanos per il raddoppio di Zaccagni
Una Lazio bellissima e soprattutto efficace quella scesa in campo per la prima gara stagionale all'Olimpico contro il Verona. La squadra di Sarri ha sbloccato subito il match con la rete di Guendouzi e poi è passata sul doppio vantaggio grazie al tiro chirurgico di Zaccagni che non ha lasciato scampo a Montipò.
La bellezza della seconda rete biancoceleste nasce però tutta dai piedi del Taty Castellanos che ha servito il capitano della Lazio con una bellissima rabona.
