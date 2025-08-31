Lazio - Verona, "scontro" tra Guendouzi e l'arbitro: cosa è successo dopo il gol

È iniziato da pochissimi minuti il match tra Lazio e Verona, il primo dei biancocelesti in casa in questa stagione che si sono resi subito protagonisti. Al 2’ di gioco, Guendouzi ha sbloccato il risultato firmando la rete dell’1-0. Sponda di Castellanos, servito da Rovella, per il francese che è stato bravo a infilarla alle spalle di Montipò.

Il centrocampista, sulla ripartenza degli avversari immediatamente dopo la sua rete, è scattato e dalla foga si è scontrato col direttore di gara. Nell’impatto è stato quest’ultimo a avere la peggio, travolto dalla grinta dell’ex Marsiglia.

