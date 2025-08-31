Lazio - Verona, Zaccagni interrompe il digiuno dal gol: da quanto durava
Parte benissimo la Lazio di Maurizio Sarri contro l'Hellas Verona. Dopo il primo gol sull'asse Castellanos-Guendouzi, al 10' arriva da un assist spettacolare, tutto di rabona dell'argentino, il gol di Zaccagni in casa, davanti alla sua gente. L'esterno della Lazio ha colpito la sua vittima preferita ancora una volta (4 gol e 4 assist adesso), andando però a segno in casa dopo un digiuno che durava da novembre 2024. Non solo, Zaccagni torna al gol dopo l'ultima rete firmata in Milan - Lazio, lo scorso 2 marzo. La chiamata di Gattuso con l'Italia ha sicuramente risvegliato il suo senso del gol in quella che si prospetta un'annata davvero difficile. L'Arciere è tornato.
