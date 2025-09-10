Mandanda si ritira, il messaggio di Guendouzi: "Sei e rimarrai una leggenda" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Steve Mandanda ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. A 40 anni il campione della Nazionale francese, con cui ha vinto il Mondiale nel 2018, ha deciso di ritirarsi.

A comunicarlo è lo stesso portiere ai microfoni de L’Équipe: “Ho avuto bisogno di prendermi del tempo per accettarlo, perché non è semplice, ma sì, smetto. Ho riflettuto a lungo, anche perché ho ricevuto molte chiamate (Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier), ma ho detto no ogni volta”. 832 presenze tra club e Nazionale, 613 delle quali con il Marsiglia, per Mandanda che ha avuto una carriera lunga e importante.

Tra i tanti messaggi è arrivato anche quello di Mateo Guendouzi che sui social ha così scritto: “Una carriera magnifica, oltre ad essere un grande uomo sei e rimarrai una leggenda”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.