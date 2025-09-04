Mbappé sorprende: "Non giochiamo troppo. Il problema è un altro"
A Jules Koundé ed altri non si aggiunge Kylian Mbappé alla polemica del giocare troppe partite. Alla vigilia della sfida tra Ucraina e Francia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, il capitano dei Bleus si è presentato in conferenza stampa con dichiarazioni destinate a far discutere, questa volta sul calendario.
"Giochiamo troppo? No. Prima lo pensavo, ora la mia riflessione è cambiata. Il problema non è il numero di partite, ma la mancanza di recupero. Non ricordo un giocatore in grado di rendere al massimo per 60 partite consecutive. Fisicamente puoi essere pronto, ma non sempre al tuo livello migliore. La gente pensa che, visto quanto guadagniamo, dobbiamo giocare senza discutere. Ma è essenziale rigenerare il corpo per mantenere intensità e spettacolo. Altrimenti si rischia di dover saltare delle partite, e sarebbe un problema".