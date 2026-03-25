Mondiali 2026, per i tifosi entrare negli USA sarà costosissimo: i dettagli
Il conto alla rovescia in vista del Mondiale del 2026 è iniziato ma l’edizione nordamericana promette di essere davvero costosa. I cittadini di alcune nazioni qualificate al Mondiale dovranno infatti versare fino a 15.000 dollari per ottenere un visto turistico ed entrare negli Stati Uniti.
Il programma riguarda 50 paesi tra cui Algeria, Senegal, Costa d’Avorio, Capo Verde. La cauzione, compresa tra 5.000 (per minori) e 15.000 dollari, viene restituita solo se il titolare del visto lascia il Paese entro i termini previsti. La cauzione è individuale e si aggiunge ai costi di viaggio e soggiorno.
Non sono previste esenzioni automatiche neanche per gli atleti impegnati in competizioni internazionali. I giocatori che non dispongono già di un visto dovranno richiederlo o saranno anche loro soggetti a obbligo di cauzione.
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