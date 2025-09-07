Mondiali Pallavolo, l'Italia femminile trionfa: i complimenti della Lazio - FOTO
L'Italia femminile di pallavolo è campione del mondo. Dopo una spettacolare semifinale contro il Brasile, le ragazze di Julio Velasco hanno battuto la Turchia 3-2 al tie break (15-8). Dopo il successo azzurro, su X sono arrivati anche i complimenti della Lazio: "Congratulazioni azzurre", si legge. Di seguito il post.
Congratulazioni 𝐀𝐙𝐙𝐔𝐑𝐑𝐄 https://t.co/cikr9S6s4Y— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 7, 2025