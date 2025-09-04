Morte Armani, la FIGC ricorderà lo stilista contro l'Estonia. Gravina: "Un'ispirazione..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lutto per l'intera nazione. Si è spento a 91 anni Giorgio Armani, icona nel mondo della moda. Il grande stilista sarà ricordato domani sera dalla Federazione allo Stadio di Bergamo prima del fischio d’inizio del match tra Italia ed Estonia. Ecco di seguito le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina:

“La scomparsa di Giorgio Armani è una grave perdita per l’Italia. Il suo contributo illuminante e appassionato nel campo della moda, così come in quello dello sport, rappresenta un vero e proprio orgoglio nazionale. Mi sento di ringraziarlo nuovamente, come ho fatto quando ha deciso di vestire le Nazionali azzurre di calcio, per ciò che ha realizzato in tutta la sua vita. Con la sua arte e la sua profonda dedizione al lavoro, ha incarnato l’ispirazione a migliorarsi giorno dopo giorno, puntando sempre all’eccellenza, che per lui ha rappresentato una splendida ossessione”

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.