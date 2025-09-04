Morte Giorgio Armani, la Lazio esprime il suo cordoglio: la nota del club

Fonte: sslazio.it

Ci ha lasciato a 91 anni Giorgio Armani, icona nel mondo della moda. Lo stilista che ha vestito il sogno italiano è stato ricordato anche dalla Lazio che via X ha espresso così il proprio cordoglio:

"La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, simbolo universale di eleganza e stile, che ha portato il Made in Italy nel mondo contribuendo a renderlo un punto di riferimento internazionale e mostrando sempre vicinanza allo sport italiano. Il Club esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutte le persone a lui care".

