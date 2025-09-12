Napoli, Conte e il Fantacalcio: "Siamo arrivati all'assurdità, pensate se..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A è tornata e con lei anche il Fantacalcio. Tutti i fantallenatori si ritrovano ogni weekend a dover affrontare lo stesso dilemma sulle formazioni, schierano la loro squadra nella speranza che gli allenatori non li tradiscano e così spesso i tecnici si ritrovano messaggi con richieste esplicite su chi far giocare. L'argomento, con ironia, è stato affrontato anche da Conte in occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina. L'allenatore degli azzurri ha detto: "Fantacalcio? Lasciamo stare che siamo soggetti a pressioni esterne da parte di tutti, fammi giocare questo o quest'altro, siamo arrivati all'assurdità... (ride, ndr) pensa se ascolto chi fa il fantacalcio".

