Parma, la ripresa verso la Lazio: un giocatore vicino al rientro
25.03.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ripresa durante la sosta. Dopo tre giorni di riposo, il Parma di Cuesta è tornato ad allenarsi in vista della gara contro la Lazio, che si giocherà dopo la pausa per le nazionali (4 aprile all'Olimpico). Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Almqvist ha lavorato in parte col resto del gruppo ed è sempre più vicino al rientro. Solo una seduta personalizzata, invece, per Bernabé, ancora non al meglio.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.