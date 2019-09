Parma, la società multa Karamoh: a rischio la partita con la Lazio

Novità fronte Parma, che sta preparando la partita di domenica all'Olimpico con la Lazio. La società, con un comunicato ufficiale sul sito, ha annunciato un'azione nei confronti di Yann Karamoh, attaccante in prestito dall'Inter: "Yann Karamoh, dopo i ripetuti e reiterati ritardi agli allenamenti nelle scorse settimane, nella giornata odierna non si è presentato all’allenamento. La società, che ha sempre messo il rispetto delle dinamiche di gruppo davanti ad ogni interesse individuale, provvederà a sanzionare il giocatore per la violazione delle norme disciplinari, riservandosi ogni diritto a sua tutela". A questo punto è a rischio per Karamoh la sfida contro la Lazio, anche se per D'Aversa la sua eventuale assenza non sarebbe una novità visto che finora l'ha utilizzato soltanto negli ultimi cinque minuti contro la Juventus.

