Pisa - Lazio, rimborso del biglietto ai tifosi biancocelesti: tutte le informazioni
Trasferta vietata a Pisa per i tifosi della Lazio. In merito alla questione la società nerazzurra ha diramato un comunicato con tutte le informazioni relative al rimborso del biglietto per il pubblico biancoceleste. Di seguito la nota.
"Pisa Sporting Club informa che è stato predisposto un servizio di rimborso dei biglietti acquistati per la gara Pisa-Lazio in programma giovedì 30 ottobre 2025 (ore 20.45) alla Cetilar Arena ma non più validi a seguito delle decisioni delle Autorità competenti.
Sono da ritenersi tali tutti i biglietti del settore ospiti (Curva Sud) acquistati dai residenti nella Regione Lazio. I titolari dei suddetti biglietti, per ottenere il rimborso, dovranno recarsi nel punto vendita dove è stato emesso il titolo d’ingresso entro e non oltre le ore 20.00 di giovedì 30 ottobre 2025".
Pubblicato il 29/10