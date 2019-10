Piscedda: "Lazio, concedi troppo campo. Quarto posto? Possibile!"

Un 3 a 3 pirotecnico tra Lazio e Atalanta, maturato in seguito a una rimonta incredibile dei biancocelesti. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "L'Atalanta rispetto ala Lazio è più completa. Non è una questione prettamente tecnica, visto che la Lazio ha valori importanti e giocatori che sanno creare sempre situazioni pericolose. Parlo di completezza della rosa. I nerazzurri hanno giocatori dinamici, soprattutto non monofasici. Tutti i centrocampisti di Gasperini sanno fare entrambe le fasi, si aiutano e hanno le caratteristiche giuste. Nella Lazio i tenori - Luis Alberto e Milinkovic - fanno fatica a rientrare, non riescono a dare una mano solida nella metà campo difensiva. Con poca interdizione, senza palla concedono troppo campo agli avversari. Lo abbiamo visto chiaramente nel primo tempo di sabato. Quarto posto? Credo ancora che sia alla portata dei biancocelesti"

