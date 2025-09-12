Pruzzo sicuro: "Lazio e Roma sono favorite. E per il derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Falsini

L'ultima giornata di campionato prima del derby. Si pensa già alla sfida tra Lazio e Roma, anche se prima le due squadre dovranno affrontare rispettivamente Sassuolo e Torino. Proprio di questo ha parlato l'ex attaccante Roberto Pruzzo ai microfoni di Radio Radio. Queste le sue dichiarazioni: "Anche se resta l'incognita legata al rientro dalle Nazionali, sulla carta le romane sono entrambe favorite in questo turno. La Lazio si è ripresa dalla batosta iniziale, affronterà un Sassuolo che prende tanti gol. La Roma è favorita nettamente contro un Torino in costruzione. È l'occasione giusta per entrambe per arrivare al derby in fiducia".

