Roma, altro tonfo in Europa: all'Olimpico vince il Viktoria Plzen
Due sconfitte su tre partite. La Roma perde ancora in Europa League: dopo la sconfitta contro il Lille, all'Olimpico vince anche il Viktoria Plzen. Nel primo tempo i giallorossi affondano di fronte alle reti di Adu e Souaré, complice anche un errore grossolano di Ziolkowski (uscito alla mezz'ora). A nulla è servito il rigore trasformato da Dybala nel secondo tempo, che ha sancito il risultato finale di 1-2. La squadra di Gasperini si ferma così a soli tre punti in classifica dopo tre giornate.