Roma, incendio al Pigneto: intervenuto i Vigili del Fuoco, morto un gatto
01.09.2025 13:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nella notte di oggi, lunedì 1 settembre, è divampato un incendio nel quartiere Pigneto di Roma. In un appartamento di via Fanfulla da Lodi, intorno all'1:30... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ROMA INCENDIO PIGNETO <
