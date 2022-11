Roma, Mourinho: "A Ibanez la prima maglia. Abraham e Karsdorp? Hanno problemi"

Il tecnico portoghese parla di alcuni componenti della sua rosa finiti al centro delle polemiche negli ultimi giorni. Ecco cosa ha detto...

Josè Mourinho ha parlato in conferenza alla vigilia del match con il Sassuolo. Il portoghese ha difeso Roger Ibanez dopo l'errore decisivo nel derby, mentre non ha usato le stesse carinerie per Karsodrp e Abraham. Ecco le parole del lusitano:

IBANEZ - "L'unico giocatore che sono sicuro giocherà domani è Ibanez, poi vedremo il resto della squadra. Non c'è nient'altro da dire, voglio rispetto per chi da quando sono arrivato ha dato tutto quello che aveva, anche in situazioni di difficoltà. Per me è intoccabile, non c'è storia, mi aiuta non leggere stampa o social, a parte il mio Instagram dove metto cazzate".

KARSDORP - "Polemiche dopo il cambio? Sì, è rimasto negli spogliatoi, poi è tornato in panchina dopo alcuni minuti. Lui ha tanti problemi, non sappiamo perché, ma non sono cose che mi preoccupano".

ABRAHAM - "Abraham? Chiedete a lui come sta, non a me!".

