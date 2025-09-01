Roma | Paura in un'abitazione: vipera incastrata nella rete del giardino
Attimi di paura alle porte di Roma dove una donna ha notato dallo scorso mercoledì un serpente intrappolato all’interno del giardino incastrato in una rete di protezione. Non si trattava, però, come di consueto di serpenti innocui ma di una vipera... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > ROMA <
