Sabatini sceglie: “Tra la Lazio e la Fiorentina vedo meglio…”
Sul proprio canale YouTube, il noto giornalista Sandro Sabatini, ha analizzato le venti squadre della Serie A dopo il termine della sessione estiva di calciomercato, provando anche a mettere una al paragone con l'altra. Tra queste anche la Lazio di Maurizio Sarri che, secondo Sabatini, partirebbe dietro la Fiorentina.
"La Fiorentina la vedo al sesto posto. La ritengo superiore alla Lazio, la squadra ispira simpatia perché è composta in gran parte da giovani italiani ai quali Gattuso potrebbe anche attingere. Per salire di più i viola avrebbero bisogno che qualche altra squadra sopra sbagli clamorosamente la stagione".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.