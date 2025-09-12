Sassuolo - Lazio, indovina il risultato e vinci il nuovo contest de Lalaziosiamonoi.it
Dopo il successo casalingo contro il Verona, la Lazio è pronta a scendere in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Vuoi indovinare il risultato e vincere il contest de Lalaziosiamonoi.it? Per agguantare la maglia è necessario rispettare tutti e tre i punti: 1)commentare il video con il risultato esatto della partita, 2) tagga un amico 3) segui @sunbetzone e @lalaziosiamonoi. Se non rispetterai le indicazioni, sarà scelto il prossimo concorrente. A seguire il contest e il post:
"CONTEST SUN BET ZONE & LALAZIOSIAMONOI
Indovina il risultato esatto di Sassuolo - Lazio!
️ e Vinci la maglietta “Mi Nonno tifava LAZIO, er tuo PURE”
Come vincere? ⤵️
- Commenta il video con il risultato esatto della partita
- Tagga un amico
- Segui @sunbetzone e @lalaziosiamonoi
I PRIMI 3 A INDOVINARE VINCERANNO LA MAGLIA ".