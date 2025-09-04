Sassuolo, Romagna prima della Lazio: “Sappiamo che sarà dura, ma…”
Al rientro dalla sosta per le Nazionali, la Lazio di Maurizio Sarri tornerà in campo per la terza giornata di Serie A contro il Sassuolo di Fabio Grosso al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una partita per confermare quanto di ottimo visto contro il Sassuolo, con l'obiettivo di conquistare altri tre punti. Davanti, però, i biancocelesti troveranno una squadra vogliosa di rivalsa dopo le prime due sconfitte contro Napoli e Cremonese, come testimoniato dallo stesso difensore Filippo Romagna a Sky Sport:
"Sappiamo che sarà molto molto lunga e sarà diverso dallo scorso campionato. Dovremo faticare ma ci siamo preparati bene. Con il mister ci conosciamo da tanto, dallo scorso anno abbiamo vissuto insieme bei momenti, pur con qualche difficoltà iniziale dalle quali siamo usciti insieme con il dialogo. Per descriverlo potrei dire che è una persona molto ambiziosa e affamata, cerca di trasmettercelo e ci motiva molto raccontandoci emozioni che fanno la differenza ad alto livello".