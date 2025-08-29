Serie A, al via la seconda giornata: in campo Milan e non solo
Riparte la Serie A. La seconda giornata inizia oggi, venerdì 29 agosto. In programma ci sono due partite; le altre si giocheranno tra sabato e domenica prima della sosta per le nazionali. Il via lo daranno Cremonese e Sassuolo alle 18:30, poi Lecce e Milan alle 20:45 chiuderanno la serata. Di seguito il calendario.
Cremonese - Sassuolo 18:30;
Lecce - Milan 20:45.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.