Serie A, la classifica del 2021: Lazio quarta nonostante la partita in meno

"Abbiamo vinto 7 partite delle ultime 10 giocate in campionato". Inzaghi lo ha fatto notare ieri in conferenza stampa a chi parlava di Lazio in difficoltà. Allargando l'orizzonte alle ultime 12 partite addirittura le vittorie sono 9, prova che la squadra nel 2021 abbia cambiato passo rispetto alla prima parte di campionato. Analizzando la classifica del nuovo anno i biancocelesti sono quarti con 28 punti, appaiati al Napoli nonostante una partita in meno giocata (Lazio - Torino). Addirittura con una vittoria nel recupero la squadra di Inzaghi raggiungerebbe la Juventus a una sola lunghezza da Atalanta e Inter, ma anche gli uomini di Conte hanno un turno da giocare contro il Sassuolo. Di seguito la classifica completa del 2021 (* per le squadre con una partita in meno giocata): Inter 32*, Atalanta 32, Juventus 31, Lazio 28*, Napoli 28, Milan 25, Roma 23, Genoa 21, Bologna 19, Verona 18, Sampdoria 18, Spezia 18, Udinese 17, Torino 15*, Fiorentina 15, Sassuolo 13*, Benevento 11, Cagliari 8, Parma 7, Crotone 6.

