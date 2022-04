Serie A, la Lazio nella top 10 per i ricavi ottenuti dagli sponsor: la classifica

TUTTOmercatoWEB.com

Nell’attuale stagione si è registrato un incremento, per i club, relativo agli incassi derivanti dagli sponsor tecnici. La cifra si aggira attorno ai 335 milioni, una crescita notevole rispetto agli anni scorsi dovuta anche all’inserimento sul mercato di nuovi partner commerciali molto influenti come quelli delle criptovalute. Come riporta Calcio e Finanza, alla crescita hanno contribuito senza dubbio anche gli sponsor tecnici di ciascun club e basandosi sulle cifre che le società dichiarano nei rispettivi bilanci è stato possibile stilare una classifica, una top 10 dei club che hanno ottenuto maggiori ricavi proprio dagli sponsor tecnici. In questo elenco c’è anche la Lazio che occupa una posizione di rilievo, è al quarto posto con una cifra pari a 4 milioni di euro grazie all’accordo con Macron che però è in scadenza. Infatti, come annunciato già da diverso tempo a vestire la Lazio nella prossima stagione sarà il brand giapponese Mizuno con il quale la società biancoceleste ha siglato un accordo che prevede 5 milioni a stagione per cinque anni.

CLASSIFICA – In cima alla classifica c’è la Juventus con 51 milioni provenienti dall’accordo con Adidas, immediatamente dopo l’Inter con 13,4 con la Nike e a chiudere il podio il Milan con 13,1 milioni con Puma. La Roma si posiziona al quinto posto, dopo la Lazio, con 3,5 milioni derivanti dalla partnership con New Balance e infine a chiudere la classifica c’è il Bologna con 1,5 milioni grazie a Macron.

