Serie A, quattro match in programma: parte la Roma, proseguono le milanesi

Dopo il pareggio di ieri sera tra Benevento e Torino, la Serie A è pronta a proseguire l'ultima giornata del girone d'andata. Quattro i match in programma nella giornata di oggi, a partire dalla sfida tra Roma e Spezia, secondo round dopo la partita di Coppa Italia di martedì scorso. Il fischio d'inizio arriverà all'Olimpico alle 15. Alle 18 sarà il turno delle due milanesi: l'Inter in trasferta a Udine, il Milan in casa contro l'Atalanta. Alla squadra di Pioli basta un solo punto per laurearsi campioni d'inverno. Fiorentina - Crotone chiuderà questo sabato di calcio in attesa delle gare della domenica: al Franchi Prandelli tenterà di rifarsi dopo la goleada subita la scorsa settimana sul campo del Napoli.

Tamponi Lazio, chiuse le indagini della Procura. L'avv. Gentile: "Patteggiamento? Valuteremo"

Lazio, dal gol nel derby al ritorno in campo: Lulic colpisce sempre al 71'

TORNA ALLA HOMEPAGE