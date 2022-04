Serie A, Verona e Sampdoria non vanno oltre il pari: 1-1 al Bentegodi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il sabato di campionato si è chiuso al Bentegodi con la partita tra Hellas Verona e Sampdoria. Un punto a testa per le formazioni di Tudor e Giampaolo che salgono rispettivamente a quota 49 e 30 punti in classifica. Al 44' vanno in vantaggio gli ospiti grazie a Caputo, che si fa respingere un rigore da Montipò, ma poi è bravo ad arrivare per primo sul pallone e a insaccare il tap-in. Al 78' è Caprari, ex di giornata, a regalare il pareggio agli scaligeri. Nel finale Tudor prova a trascinare i suoi dalla panchina, ma i blucerchiati riescono a difendere il punto, prezioso per la salvezza.

