David Silva è sicuramente uno dei nomi più altisonanti entrati in orbita Lazio, ma il giocatore ha deciso di prendere un'altra strada dopo una concreta trattativa. Ai microfoni di TMW ha commentato Stellone: "La Lazio e il mancato arrivo di David Silva? Sarebbe stato un grande acquisto. Non so i motivi per cui l’affare sia saltato”