Torino, Asllani su Baroni: "Sfidare la Lazio l'anno scorso era difficile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Torino - Fiorentina, il nuovo centrocampista granata Kristjan Asllani è intervenuto ai microfoni di SkySport. Nello specifico, oltre a parlare del pareggio maturato in casa, si è espresso anche sulle qualità da allenatore di Marco Baroni e del suo passato alla Lazio. Ecco cosa ha detto: "Al mister piace un calcio offensivo come me, però abbiamo visto che la Fiorentina aveva due punte e ci abbiamo giocato a uomo. Il mister mi piace, sfidare la Lazio lo scorso anno era difficile, ora con lui posso crescere, imparare e anche sbagliare".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.